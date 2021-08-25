В Одесі чоловік "замінував" поліцію через помсту
В Одеській області затримали 59-річного чоловіка за підозрою в телефонному тероризмі
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
Зазначається, що на номер "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування Роздільнянського райвідділу поліції. Вибухонебезпечних речовин в будівлі і на прилеглій території не виявили.
"Таким чином нетверезий чоловік вирішив помститися поліцейським за недавно складений адміністративний протокол про водіння автотранспорту в стані алкогольного сп'яніння", - сказано у повідомленні.
Тепер чоловіку загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, минулого тижня у Затоці "замінували" базу відпочинку, внаслідок чого евакуювали 200 відпочивальників.
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