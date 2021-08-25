Люстрированного в 2014 году чиновника-полицейского суд восстановил в должности

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Бывшего заместителя начальника ГУНП в Одесской области Эдуарда Гребенюка, уволенного в октябре 2014 года по люстрации, Окружной административный суд Киева постановил восстановить в должности

Это передает RegioNews со ссылкой на решение суда от 11 августа.

Как говорится в решении, ему должны выплатить 680 тысяч гривен за вынужденный прогул и удалить сведения о нем из реестра люстрированных лиц. По мнению суда, Гребенюк не способствовал узурпации власти Януковичем и не нарушал права и свободы граждан.

Как известно, во время событий Евромайдана Эдуард Гребенюк был заместителем начальника ГУНП в Черниговской области. 25 ноября 2013 года он руководил действиями милиционеров во время разгона черниговского Евромайдана. За это в 2018 году был приговорен к 3 годам условно.

Как сообщалось, 18 августа суд объявил в розыск экс-командира "беркутовцев" Шаповалова, который не явился на заседание.

Ранее, 2 августа суд разрешил заочное расследование против Януковича относительно расстрелов на Майдане.