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02 серпня 2021, 11:37 7

Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича щодо розстрілів на Майдані

02 серпня 2021, 11:37 7
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Фото з відкритих джерел
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Печерський районний суд Києва дозволив заочно розслідувати справу щодо екс-президента України Віктора Януковича стосовно розстрілів протестувальників на Майдані у 2014 році

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що суд задовольнив відповідне клопотання слідчого Держбюро розслідувань. В ОГП пояснюють, що оскільки колишній президент переховується від органів слідства і суду на території РФ, таке рішення суду дає право стороні обвинувачення здійснювати досудове розслідування щодо нього в його відсутність (in absentia).

"За даними слідства, колишній глава держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам", - зазначається у повідомленні

Отже, як пояснюють в Офісі генпрокурора, підозрюваному інкримінують організацію у складі злочинного угруповання незаконного перешкоджання проведенню мітингів, перевищення співробітниками правоохоронних органів влади і службових повноважень, умисні вбивства і закінчені замахи на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію терористичного акту ( ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1 , 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в Офісі Генпрокурора визнали, що розгляд у "справах Майдану" в судах затягується

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