Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану

Українські правоохоронці розшукували Володимира Сербу більше семи років. Суд вже встиг заочно висунути йому звинувачення та заарештувати

Українські правоохоронці розшукували Володимира Сербу більше семи років. Суд вже встиг заочно висунути йому звинувачення та заарештувати

Фото: khpg.org

В те, що генерал міліції Володимир Серба понесе відповідальність за організацію розгону запорізького Майдану в січні 2014 року, не вірив майже ніхто. Аж тут – мов грім серед ясного неба: колишній міліцейський високопосадовець особисто з’являється у місцевому суді, де слухається його справа. Приїхав з Росії, без українського паспорту та дуже впевнений в собі. Навіщо генерал-втікач раптово повернувся до Запоріжжя, чому судді його відпустили і для кого це може стати тривожним дзвоником, розбирався RegioNews.

Як посварився Євген Олександрович з Володимиром Івановичем

Володимир Серба з’явився в Запоріжжі в далекому 2008 році. Його перевели з Донецької області і доручили керувати управлінням внутрішньої безпеки ГУБОЗу (управління з боротьби з організованою злочинністю). Вже за два роки полковник Серба очолює обласне управління тоді ще міліції. Згодом отримує генеральське звання.

Говорячи про пана генерала, необхідно зауважити два важливих факти. До переводу в Запоріжжя він займав високу посаду в керівництві донецької обласної міліції. А ще раніше очолював міський відділ міліції міста Єнакієве – певно, не слід нагадувати, чиєю малою батьківщиною є це місто.

Окрім цього, саме в 2010 році на політичній арені Запоріжжя з’являється місцевий бізнесмен Євген Анісімов. Згодом його назвуть "смотрящим" по регіону від сім’ї Януковичів і припишуть близьку дружбу з паном Сербою (хто такий Анісімов, де він зараз і чому його й досі боїться чи не весь регіон - RegioNews розповість в окремому матеріалі зовсім скоро). Тоді поговорювали, що Анісімов, маючи необмежені повноваження від тодішнього президента Віктора Януковича, повністю керував регіоном. Ніби підконтрольний йому був і генерал Серба.

Та ця цікава версія розбились вщент в серпні 2013 року, коли на Євгена Олександровича було скоєно замах – троє чоловіків дочекались, коли він на власному авто вирушить з офісу, і з автоматів Калашникова практично повністю розстріляли машину. Анісімову вдалось вижити лише дивом – в одного з кілерів просто заклинило зброю.

"Тоді у слідства була версія, що замовниками замаху були саме міліцейські високопосадовці. В мене нема доказів, і я не можу стверджувати, що замовником був саме Серба, проте: що це була міліцейська "верхівка" - факт", - говорить колишній прокурор Запорізької області Олександр Шацький, який керував розслідуванням замаху на "смотрящего". Цікаво, що через деякий час кілерів Анісімова затримали та посадили до слідчого ізолятора. Проте вже за рік суд їх повністю виправдав (про це детально – також в матеріалі про Євгена Анісімова).

Сам пан Анісімов ніколи публічно не коментував ані сам факт замаху на нього, ані інформацію стосовно замовників цього злочину. Єдине, що відомо – тоді заяву в міліцію стосовно цією події він не писав. Те, що між Анісімовим і Сербою щось відбулось, і вони вже не є стратегічними партнерами, стало очевидно восени того ж 2013-го, коли в столичному аеропорту правоохоронці затримали запорізького бізнесмена та запроторили його за ґрати на два місяці. Тоді генерал Серба чи не вперше почав публічно говорити про Анісімова та вішати собі на груди ордени за боротьбу з нібито злочинністю. А усілякий зв’язок з так званим "смотрящим" він спростовував.

Генерал на Майдані

26 січня 2014 року, у розпал Революції Гідності, генерал Серба разом з усім керівництвом Запорізької області з самого ранку знаходився в будівлі Запорізької обласної ради. Разом з ними в середині перебували кілька сотень "тітушок" та міліціонерів. Біля будівлі – тисячі мітингувальників. У лютий мороз запорожці, як і мільйони українців по всій країні, проводили акцію протесту, палали шини, співали державний гімн та готувалися до найстрашнішого. Проте в якийсь момент з будівлі облради вийшов Серба. Журналісти RegioNews поспілкувались з ним, і міліціонер запевнив: силового розгону мирного зібрання не буде. За жодних умов.

Чомусь тоді його слова і обіцянка викликали довіру, але вже за кілька годин після нашої розмови міліціонери зі "спортсменами", які знаходились в будівлі, жорстко розігнали людей. Били всіх, хто потрапляв під руку: і журналістів, і жінок. Загалом того страшного вечора на головному майдані Запоріжжя постраждали більш ніж сто людей, багато хто опинився в лікарнях. Дехто з наших колег лишився без фото- та відеотехніки, яку безбожно били підлеглі саме генерала Серби.

Після перемоги Революції Гідності та з повною зміною влади в Запоріжжі поліція порушила кримінальне провадження стосовно організації силового розгону Майдану. Серед основних підозрюваних, які згодом стали обвинуваченими, були колишній голова Запорізької ОДА Олександр Пеклушенко, екс-голова Запорізької обласної ради Віктор Межейко та колишній начальник обласної міліції Володимир Серба.

Проте перед судом представ лише Межейко. Пеклушенко застрелився, а Серба втік до Росії. Його розшукували більш ніж сім років, встигли заочно заарештувати. "Згідно діючого законодавства, ми не могли судити Сербу заочно, якщо б не оголосили його в міжнародний розшук. Суд просто не прийняв би до розгляду цю справу, така процедура… Він був у всеукраїнському та розшуку Інтерполу", - говорить екс-прокурор Олександр Шацький.

Шукали правоохоронці генерала, шукали – та й не знайшли. Адвокати пана Серби, які були присутні майже на кожному засіданні по його справі, запевняли: де перебуває обвинувачуваний – не знають. Аж тут – мов грім серед ясного неба: майже через сім з половиною років колишній міліціонер особисто з’являється в суді. Говорить, що через пандемію коронавірусу не міг повернутись до України і брати участь у судових засіданнях та запевняє: про те, що був в розшуку, не знав. Аби підтвердити свою особу, показує закордонний паспорт. Каже – свій внутрішній паспорт загубив десь в Росії.

"Те, що він повернувся без українського паспорту, може свідчити про те, що він змінив громадянство на російське", - говорить представниця потерпілих у суді Олена Яркіна. Окрім того, правозахисниця додає, що напередодні судового засідання пана генерала якимось чином зняли з розшуку. А чому і хто цьому посприяв - велике питання.

"Так, вони повертаються. Ті, кого б українці мали би забути, як страшний сон - різноманітні Портнови, Татарови, Смірнови та їм подібні діячі часів банди Януковича… Запоріжжя сколихнула новина - в суді раптово з'явився екс-керівник обласного управління МВС Володимир Серба. Саме він обвинувачується у кривавому розгоні Майдану в Запоріжжі, в результаті якого постраждало більше сотні громадян. Саме він з 2015 року знаходився у всеукраїнському та міжнародному розшуку… А місцевий відділок поліції заявив, що Серба не перебуває в розшуку, а тому затримати його не можуть. І суд повірив у всю цю маячню, присудивши Володимиру Сербі найм'якший запобіжний захід - особисте зобов'язання. Тобто під "чесне слово" відпустили особу, яка віддавала наказ бити запоріжців та сім років ховалася в Росії та на окупованих територіях, бо де ще можна "загубити" український паспорт", - говорить один з лідерів запорізького Майдану, нардеп минулого скликання Ігор Артюшенко.

RegioNews протягом тижня намагався через адвокатів зв’язатись з генералом Сербою, аби особисто запитати, чому він так раптово вирішив повернутись до України. Проте на зв’язок він так і не вийшов. Але під час останнього судового засідання стало відомо: пан Володимир наразі знаходиться у Дружківці Донецької області та перебуває на лікарняному – проблеми з серцем. Проте обіцяє приймати участь у кожному засіданні. "Навіть якщо мене принесуть на ношах, я буду приймати участь у судових засіданнях", - російською мовою відповідає він судді.

Всі звинувачення на свою адресу пан генерал відкидає і винним себе не визнає. Каже, що діяв лише в рамках закону, а накази про відсторонення мітингувальників надавав лише з однією метою - аби не допустити захоплення адміністративних будівель: ОДА, адмінсуду, СБУ та військових частин. По завершенню судового засідання сторона обвинувачення просить суд змінити генералу запобіжний захід і взяти його під варту. Суд відмовляє та залишає йому лише особисті зобов’язання.

Генерал та феєричне повернення

Чому пан Серба неочікувано повернувся до України, дає покази і активно спілкується з потерпілими (під час судових завідувань)? Хто гарантував йому безпеку та чому суд став таким лояльним до колишнього міліцейського високопосадовця?

"Вони не повертаються - їх системно повертають. По-перше, хтось зняв Сербу з розшуку. По-друге, хтось забезпечив, щоб розшукуваний вільно перетнув кордон. Без паспорта. По-третє, хтось пообіцяв Сербі повну і неадекватну лояльність суду. Бо без гарантій безпеки та волі Серба б точно не повертався, а продовжив би бігати "русским миром". І цей "хтось" точно сидить не в Запоріжжі. Бо "вирішити питання" з поліцією, прикордонниками та судом можливо тільки на центральному рівні - в високому київському кабінеті", - говорить Ігор Артюшенко.

Його колега по Майдану, активіст та колишній прокурор пан Шацький теж впевнений у тому, що колишній міліціонер вже "порішав" всі свої проблемні питання: "Тут два варіанта. З початком російсько-української війни багато донецьких суддів переїхали до Запоріжжя. А, враховуючи той факт, що в нього лишилось багато знайомих ще з часів служби на Донеччині, він міг з кимось домовитись і "порішати" всі свої питання", - говорить Шацький. Ще один варіант, на думку екс-прокурора, - прагнення генерала Серби потрапити під амністію: "До 30-річчя незалежності України буде введена амністія, цілком можливо, що Серба має намір потрапити під амністію та повністю "легалізуватись".

Проте, існує ще одна версія неочікуваного повернення втікача. За даними наших політичних експертів, його могли "запросити" до України, гарантуючи повню безпеку. Зокрема, генерала могли попросити дати покази проти… Євгена Анісімова. Справа в тому, що останній вже більш ніж півтора роки знаходиться в запорізькому СІЗО. Офіційно стосовно нього відкрито кілька кримінальних проваджень, проте судді ніяк не можуть розпочати слухання по його справі по суті – лише продовжують арешт.

"Тому що там фактично немає справ. Покази Серби можуть бути просто словом проти слова. Але це може розв’язати руки суддям і дозволить їм ще потягнути час. Бо судді не знають, що з ним (Анісімовим – ред.) робити: і випустити не можуть, і реально посадити теж не можуть. Тож цей сценарій має шанси на існування", - резюмує Олександр Шацький.

Кому вигідно, щоб "смотрящий" Євген Анісімов перебував в СІЗО і хто міг "витягнути" генерала Сербу – в нашому наступному і анонсованому вище матеріалі, який з’явиться на RegioNews вже найближчим часом.