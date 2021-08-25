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25 серпня 2021, 19:37 112

У Дніпропетровській області суд скасував регіональний статус російської мови

25 серпня 2021, 19:37 112
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Фото з відкритих джерел
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Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови в Дніпропетровській області

Про це йдеться в рішенні суду, передає RegioNews.

Суд постановив, що визнається протиправним рішення Дніпропетровської обласної ради про підтримку мовної політики в Україні, згідно з яким зберігався регіональний статус російської мови. Він також визнав, що це суперечить чинному закону про державну мову.

Визнати протиправним і нечинним з 28.02.2018 року рішення Дніпропетровської обласної ради "Про підтримку мовної політики в Україні" №333-14/VІ від 17.08.2012 року, - йдеться в рішенні суду.

Клопотання обласної прокуратури було задоволено повною мірою.

Це рішення набуде чинності після того, як закінчиться термін подачі апеляційної скарги всіма учасниками справи.

Нагадаємо, регіональний статус було введено за так званим мовним законом Ківалова-Колесніченка, який був визнаний неконституційним.

Як повідомлялося, 13 липня на Миколаївщині суд скасував визнання російської мови регіональною.

Також мовний омбудсмен повідомляє про виявлені порушення закону про державну мову сімома телеканалами.

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