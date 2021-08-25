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25 августа 2021, 18:40 10

На Буковине зафиксировали первую смерть от коронавируса штамма "дельта"

25 августа 2021, 18:40 10
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Фото из открытых источников
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В Черновицкой области умер 66-летний пациент с "дельта"-штаммом

Об этом сообщила главная санитарная врач Буковины Наталья Гопко, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

В Черновицкой области зафиксировали еще 23 случая коронавирус штамма "дельта". Он преобладает среди выявленных случаев COVID-19.

Большинство инфицированных "дельтой" лечились в стационарах. Сейчас в больницах области находится 20 человек. Самому младшему больному один год, самому старшему — 80.

66-летний пациент с подтвержденным штаммом "дельта" умер.

С середины июля мы зафиксировали более 50 случаев нового штамма. Это как раз период роста суточных инфицирований, - говорит Гопко.

По словам санитарной врача, "дельта" имеет меньший инкубационный период, поэтому это может привести к увеличению количества инфицирований и госпитализаций.

Как сообщалось, из 81 инфицированного коронавирусом в "Молодой гвардии" штамм "дельта" подтвержден у 33-х.

22 августа зафиксирована первая смерть от "дельта"-штамма коронавируса на Львовщине.

коронавирус COVID-19 штамм Дельта смерть Буковина

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