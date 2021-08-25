На Буковине зафиксировали первую смерть от коронавируса штамма "дельта"
В Черновицкой области умер 66-летний пациент с "дельта"-штаммом
Об этом сообщила главная санитарная врач Буковины Наталья Гопко, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.
В Черновицкой области зафиксировали еще 23 случая коронавирус штамма "дельта". Он преобладает среди выявленных случаев COVID-19.
Большинство инфицированных "дельтой" лечились в стационарах. Сейчас в больницах области находится 20 человек. Самому младшему больному один год, самому старшему — 80.
66-летний пациент с подтвержденным штаммом "дельта" умер.
С середины июля мы зафиксировали более 50 случаев нового штамма. Это как раз период роста суточных инфицирований, - говорит Гопко.
По словам санитарной врача, "дельта" имеет меньший инкубационный период, поэтому это может привести к увеличению количества инфицирований и госпитализаций.
Как сообщалось, из 81 инфицированного коронавирусом в "Молодой гвардии" штамм "дельта" подтвержден у 33-х.