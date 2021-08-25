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25 серпня 2021, 14:49 1119

Українці з COVID-сертифікатами отримають привілеї під час локдауну

25 серпня 2021, 14:49 1119
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Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я припускають, що українці, які мають COVID-сертифікат вакцинації проти коронавірусу, зможуть відвідувати публічні місця у разі впровадження жорсткого карантину

Як передає RegioNews, про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований, а люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат. Це стосується не лише кіно, але й інших сфер", - розповів Ляшко.

За його словами, влада стимулюватиме певні сфери життя до вакцинації, але громадянам слід самим турбуватися про себе та рідних.

Раніше повідомлялось, що у День незалежності понад 20 тисяч українців зробили щеплення від COVID.

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