У День незалежності понад 20 тисяч українців зробили щеплення від COVID
За минулу добу в Україні зробили щеплення 20 739 людей. Одну дозу отримали 8 272 людини, повністю імунізовані - 12 467 людей
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Протягом доби працювали: 254 мобільні бригади, 821 пункт щеплення, 301 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 108 074 людини, з них отримали одну дозу – 5 108 072 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 192 128 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 300 200 щеплень", - додали у МОЗ.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи можуть мешканці окупованих територій отримати щеплення.
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