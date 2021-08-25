Центр общественного здоровья сообщил, какие медсправки могут понадобиться учащимся

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Для посещения школы ученики должны пройти медосмотр, но это не обязательно делать перед самым учебным годом

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья, передает RegioNews.

Медицинские осмотры учащихся входят в программу медицинских гарантий и являются бесплатными. Для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач создаст электронное направление.

Дети, которые уже учатся в школе, должны проходить медицинский осмотр один раз в год, но не обязательно делать это перед самым учебным годом. Можно перенести поход к врачу на другое время, чтобы не создавать очередей перед первым сентября, - говорится в сообщении.

Также в ЦОС добавляют, что перед поступлением в первый класс необходимо посетить таких врачей и пройти такие анализы: детский хирург, детский ортопед-травматолог, детский офтальмолог, стоматолог, другие специалисты по показаниям, анализ крови на гемоглобин и другие анализы по показаниям.

По результатам этих обзоров выдается "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра" (формы № 086-1/о) Ее может выдать педиатр или семейный врач после осмотра ребенка. При необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, базовые анализы или к узким специалистам.

Также в школе могут просить предоставить справку формы № 063 /о "Карта профилактических прививок". В ней есть вся информация о проведенных прививках или ревакцинациях, которая может понадобиться в частности медицинским работникам медицинских учреждений. Эту справку могут попросить принести, если ваш ребенок, например, изменил школу или делал плановые или пропущенные прививки.

Если ребенок был вакцинирован в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, ему не будут проводить вакцинацию или ревакцинацию — соответственно, данные в карте профилактических прививок не обновляются и справку приносить не нужно.

Подчеркнем: не стоит покупать справку или договариваться с врачом, чтобы он или она написали там то, что вам нужно. Профилактические осмотры - это возможность вовремя выявить нарушения у детей и вовремя начать лечение. Ваша ответственность как родителей заключается в том, чтобы ребенок действительно прошел этот осмотр, - добавляют в Центре общественного здоровья.

Как сообщалось, Минздрав заявляет, что непривитым от COVID-19 детям не могут отказать в приеме на обучение.

Вместе с тем, в Украине можно сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет. Однако, это возможно при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу