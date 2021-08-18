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18 серпня 2021, 16:23 24

Нещепленим від COVID-19 дітям не можуть відмовити в прийомі на навчання - МОЗ

18 серпня 2021, 16:23 24
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Фото з відкритих джерел
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Відсутність щеплення проти COVID-19 не є підставою для відмови в прийомі дитини на навчання

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Наразі вакцинація дітей проти COVID-19 передбачена тільки в окремих випадках, - зазначили у відомстві.

У МОЗ нагадали, що наказом від 17 липня затверджено рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики про можливість вакцинації дітей старше 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Цю вакцину дозволено використовувати в Україні для дітей старше 12 років у разі, якщо дитина має високі ризики тяжкого перебігу та розвитку ускладнень після COVID-19 через супутні хвороби, якщо для об'єднання сім'ї дитина виїжджає до країни, де для перетину кордону потрібен сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію, або вона виїжджає до такої країни на навчання, або для участі у спортивних змаганнях.

Крім того, вакцинація дітей від 12 років допускається, якщо дитина приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer і має відповідні підтверджувальні документи.

Для отримання вакцини батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини.

У процесі вакцинації дітям старше 12 років вводять дві дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом у 21-28 днів. Водночас у МОЗ наголошують на необхідності дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцини проти COVID-19 і вакцини проти інших хвороб, за винятком екстреної вакцинації.

Вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли на COVID-19, має відбуватися незалежно від терміну, що минув після перенесеного COVID-19.

Пріоритет у вакцинації проти COVID-19 будь-якою доступною вакциною мають особи, які постійно проживають разом із маломобільною дитиною або доглядають за нею.

У разі наявності живої черги в пункті або в центрі вакцинації таким дітям надається пріоритет.

Як повідомляося, ще 3 серпня в Чернівецькій області вакцинували від коронавірусу п'ятьох дітей.

вакцинація МОЗ діти навчання відмова

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