Учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме, - Ляшко

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Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Мы подготовлены к 1 сентября, и сегодня, когда страна находится на зеленом уровне эпидемической опасности, мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу... Если пойдут осложнения эпидситуации, если будет рост количества случаев (заболевания COVID-19 - ред.) и по адаптивному карантину страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, будут работать только те школы в этот период, в которых более 80% педагогов вакцинировано против COVID-19, - сказал Ляшко.

По его словам, сегодня в стране большое количество таких школ. В качестве примера министр привел Житомир, где во всех школах вакцинировано более 80% педагогов.

Но эта ситуация не везде одинакова по стране, - заметил он.

Глава Минздрава отметил, что пока нет четкой динамики, которая бы свидетельствовала, что штамм "Дельта" больше поражает детей.

Потому ... мы будем разрешать образовательный процесс и если будет 80% учителей вакцинировано. Дальше будем смотреть на динамику. Также мы сегодня не говорим о вакцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже позволяют им делать прививки. Над этим мы еще работаем, - отметил министр.

Как сообщалось, украинцы с COVID-сертификатами получат привилегии во время локдауна.