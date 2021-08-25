08:44  25 серпня
COVID в Україні: за добу виявили понад 700 випадків зараження
09:49  25 серпня
На Львівщині зросла динаміка COVID-госпіталізацій
08:09  25 серпня
У День незалежності від обстрілів загинув український військовий, ще двоє - травмовані
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2021, 09:49 113

На Львівщині зросла динаміка COVID-госпіталізацій

25 серпня 2021, 09:49 113
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львівській області один з епідпоказників знаходиться не у межах "зеленої" зони карантину 

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Так, станом на ранок, 25 серпня, всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак у Львівській області показник динаміки госпіталізацій COVID-хворих демонструє високий рівень. За даними МОЗ, він наразі складає 56,5%, хоча ще вчора цей показник був на рівні 26,7%.

Нагадаємо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Раніше повідомлялось, що в Україні за 24 серпня виявили 727 нових хворих на коронавірус.

ушпиталення Львівська область МОЗ карантин коронавірус

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram