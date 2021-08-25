На Львівщині зросла динаміка COVID-госпіталізацій
У Львівській області один з епідпоказників знаходиться не у межах "зеленої" зони карантину
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.
Так, станом на ранок, 25 серпня, всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак у Львівській області показник динаміки госпіталізацій COVID-хворих демонструє високий рівень. За даними МОЗ, він наразі складає 56,5%, хоча ще вчора цей показник був на рівні 26,7%.
Нагадаємо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Раніше повідомлялось, що в Україні за 24 серпня виявили 727 нових хворих на коронавірус.
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