Во Львове ветераны, бойцы и волонтеры прошли Маршем непокоренных

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Несколько сотен человек - ветеранов, бойцов и волонтеров - прошли сегодня по улицам Львова Маршем Непокоренных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание"Вголос"

Инициатива марша принадлежит старшему лейтенанту Вооруженных сил Украины Артуру Кирееву, который потерпел тяжелое ранение во время минометного обстрела в 2015 году. Марш непокоренных проходит во Львове уже третий год.

Несмотря на то, что Артур сейчас передвигается на коляске, он смог организовать и возглавить этот марш.

Львовяне сформировали колонну у входа до Лычаковского кладбища, где сегодня утром почтили память бойцов, погибших в российско-украинской войне с 2014 года.

А потом двинулись в военно-медицинский клинический центр Западного региона, где поблагодарили раненых бойцов, которые сейчас лечатся в госпитале. В прошлом году, к сожалению, из-за карантинных мероприятий, участникам марша не разрешили зайти на территорию госпиталя.

В этом же году здесь состоялась небольшая концертная программа, которую подготовили дети.

Бойцы, которые смогли выйти из своих палат во двор, радовались гостям. Другие слушали через открытые окна.

Как сообщалось, в Киеве продолжается Марш защитников Украины.