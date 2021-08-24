У військово-морському параді в Одесі взяли участь два десятки бойових кораблів, катерів і суден

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В Одесі сьогодні відбувся військово-морський парад за участі близько двадцяти бойових кораблів, катерів і суден ВМС та ДСНС України, а вулицями "морської столиці" пройшли святковою ходою ветерани війни й жителі міста, що несли стометровий прапор України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Урочисті заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України розпочались на Дерибасівській, звідки велика колона одеситів, у перших рядах якої були ветерани АТО/ООС, волонтери і громадські активісти, пройшли центральними вулицями міста до скверу Героїв Небесної сотні, де вшанували пам’ять загиблих воїнів у війні з РФ. Учасники святкової ходи несли 100-метровий Державний прапор України і портрети загиблих захисників Вітчизни.

Тим часом на зовнішньому рейді Одеського порту готувались до військово-морського параду екіпажі бойових кораблів, катерів і суден ВМС України, патрульних катерів Держприкордонслужби та кораблів середземноморських і чорноморських держав – партнерів України по НАТО. Об 11 год. 4 хв розпочалась демонстрація спроможностей флотських підрозділів ЗСУ і ДСНС.

У парадному строю, який очолили десантний корабель "Юрій Олефіренко", патрульні катери ВМС "Старобільськ" і "Слов’янськ", пройшли перед тисячами одеситів на набережній "Ланжерона" від Великого Фонтану до Воронцовського маяка близько двадцяти кораблів, катерів і суден ВМС, ДПСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. В тому числі середній розвідувальний корабель "Сімферополь", артилерійські катери, корабель забезпечення "Балта", кораблі морської охорони ДПСУ "Миколаїв" та "Павло Державін", - йдеться в повідомленні.

Їх супроводжували гелікоптери Мі-8МСБВ зі складу 10-ї бригади морської авіації, які висадили безпарашутним способом поряд з "Ланжероном" групу спецпідрозділу бойових плавців. Десантний корабель "Юрій Олефіренко" випустив через носову апарель четвірку бронетранспортерів морської піхоти, супроводжуючи висадку холостими залпами з гармат і постановкою димової завіси. Бронетранспортери пройшли пів кілометра морем, а потім піднялись на узбережжя.

Відпрацювали показові елементи застосування сил і засобів ланки винищувачів Су-27 зі складу 831-ї бригади тактичної авіації, продемонстрували фігури пілотажу пілоти літаків Ан-26 та легкомоторної авіації, а також пройшли уздовж узбережжя чотири кораблі країн-партнерів. Зокрема, італійський ракетний есмінець Luigi Durand de la Penne D560, який увійшов в Чорне море кілька днів тому, болгарський фрегат BGS "Drazki" F-41, румунський корвет Contra-Amiral Horia Macelariu" F-265 та грузинський патрульний катер Dioskuria Р-25 типу Island. Екіпажі цих кораблів і катера раніше брали участь в багатонаціональних навчаннях у Чорному морі, - додають у повідомленні.

Зараз на території Одеського морвокзалу триває демонстрація озброєння та військової техніки. Тисячі одеситів та гостей міста мають змогу побачити новий протикорабельних ракетний комплекс Р-360 "Нептун" разом з пересувним пунктом управління стрільбою, реактивні системи залпового вогню "Ураган" і "Град", артилерійські установки, броньовані автомобілі "Козак-2" та інші види озброєння, яке використовують воїни ЗСУ при захисті суверенітету і цілісності території України.

Як повідомлялося, 22 серпня для участі у військово-морському параді з нагоди Дня Незалежності України в Одесу попрямував корабель країни НАТО.

Раніше, 18 серпня в Одесі відбулася репетиція морського параду до річниці Незалежності України.