Над Києвом підняли найбільший в Україні прапор
У День Державного Прапора України у Києві підняли найбільший стяг в Україні. Прапор піднімали ветерани АТО та ООС
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА церемонія відбулася за участі міського голови столиці Віталія Кличка.
"Сьогодні цим прапором можуть милуватися і вдень і вночі і кияни і гості нашого міста”, – сказав мер столиці Віталій Кличко
Сам флагшток нині є найбільшим в Україні. Його висота – близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
На площі Конституції перед будівлею Верховної Ради також відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України з нагоди Дня Державного прапора та Дня Незалежності.
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