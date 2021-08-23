Над Києвом підняли найбільший в Україні прапор

У День Державного Прапора України у Києві підняли найбільший стяг в Україні. Прапор піднімали ветерани АТО та ООС

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА церемонія відбулася за участі міського голови столиці Віталія Кличка.

"Сьогодні цим прапором можуть милуватися і вдень і вночі і кияни і гості нашого міста”, – сказав мер столиці Віталій Кличко

Сам флагшток нині є найбільшим в Україні. Його висота – близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

На площі Конституції перед будівлею Верховної Ради також відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України з нагоди Дня Державного прапора та Дня Незалежності.