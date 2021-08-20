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20 серпня 2021, 13:49 140

Перед Радою вперше відкрили стенд із прапором Незалежності

20 серпня 2021, 13:49 140
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Фото: rada.gov.ua
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До 30-річчя незалежності України перед Верховною Радою вперше виставили стенд із прапором, який 24 серпня 1991 року група народних депутатів внесла до зали пленарних засідань

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.

Напередодні 30-ї річниці Незалежності, стенд з прапором встановлено на площі Конституції", - йдеться у повідомленні.

Так, раніше з нагоди 10-ї річниці незалежності України Прапор Незалежності був розміщений як історична реліквія у вітрині центрального фоє будинку Ради.

Відомо, що 23 серпня 2017 року синьо-жовтий стяг (розміром 4×8 метрів) перенесли на постійне зберігання до почесного порталу Прапора Незалежності України в адміністративному будинку парламенту.

Традиційно під час урочистих засідань з нагоди державних свят Прапор Незалежності України вносять до зали пленарних засідань Ради народні депутати, які були безпосередніми учасниками прийняття Акта проголошення незалежності України.

Нагадаємо, у Херсоні впав найбільший флагшток за 8 мільйонів і розтрощив Lexus.

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