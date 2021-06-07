Зеленський хоче зробити з Чорнобиля "зону відродження"

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Президент Володимир Зеленський оголосив про намір зробити з території Чорнобильської АЕС "зону відродження"

Про це він заявив на форумі "Україна 30. Екологія" 7 червня, пише RegioNews.

"За моєю ініціативою розпочато процес ревіталізації зони відчуження та затверджена вже програма розвитку Чорнобильської зони на три роки", - зауважив президент.

За його словами, ця програма передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля

Він вважає, що Чорнобиль має стати потужним магнітом для туризму як з України, так і з усього світу.

"Зона відчуження має стати зоною відродження", - зауважив президент.

Нагадаємо, також сьогодні Зеленський підписав указ, згідно з яким в країні за 10 років мають збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.