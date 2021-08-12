У Прип'яті відновлять кафе автовокзал та будинок

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У 2021 році Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів почне роботи з реновації перших трьох об'єктів у Чорнобильській зоні відчуження

Про це пише RegioNews з посиланням на Liga.net

За словами операційної директорки проєктного офісу Ілони Шнейдер Роботи з відновлення почнуть з кафе "Прип'ять", автовокзалу і 16-поверхової будівлі в Прип'яті. Цього року планується розробка проєкту реновації будівель. Наступного року – будівельні та ремонтні роботи.

Кафе "Прип'ять" відоме своїми вітражами. Зокрема, реновація торкнеться і їх. На даху 16-поверхової будівлі планують обладнати оглядовий майданчик. Також у цьому будинку планують обладнати музей у квартирі пожежника лейтенанта Володимира Правика. Він був керівником першої пожежної бригади, яка прибула на ЧАЕС після аварії. У будівлі планують поєднати туристичний і меморіальний комплекси.

Крім того цього заплановано підготувати проєкт реновації КПП "Дитятки", через який туристи в'їжджають до Зони відчуження. Будівельні роботи заплановані на 2022 рік.

За словами радниці міністра екології Лали Тарапакіна на реновацію об’єктів у зоні відчуження цього року виділено 30 мільйонів гривень

22 квітня 2021 року міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Україна має намір подати заявку до ООН про включення Чорнобильської зони відчуження до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У червні президент Володимир Зеленський оголосив про запуск трирічної програми з розвитку і ревіталізації зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Зеленський заявляв, що Чорнобильська зона повинна стати туристичним магнітом.