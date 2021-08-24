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Украина открыла вблизи Чернобыльской АЭС собственное хранилище ядерных отходов
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24 августа 2021, 13:24 504

Украина открыла вблизи Чернобыльской АЭС собственное хранилище ядерных отходов

24 августа 2021, 13:24 504
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Фото Металлургпром
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На День Независимости Украины в Чернобыле открыли хранилище ядерных отходов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Металлургпром.

Благодаря эксплуатации хранилища Украина надеется уменьшить зависимость от России, куда ранее вывозились отработавшие элементы украинских атомных электростанций. Ежегодные расходы на захоронение в РФ ядерных отходов стоили до 170 миллионов евро.

Когда ядерное топливо прибывает, оно упаковывается в другой контейнер и перевозится в хранилище. После этого нам нужно только следить за условиями хранения, - говорит заместитель генерального директора НАЭК "Энергоатом" Владимир Холоша.

Технологию разработала американская компания Holtec, в которой Украина также закупила контейнеры для хранения отходов. Всего же проект обошелся примерно в 1,5 миллиарда евро.

У тягача есть режим перевозки ядерного топлива. Его скорость становится 0,32 км/ч, никаких резких движений не происходит. А когда он едет пустой, его скорость - 0,61 км/ч, - рассказал оператор тягача Иван Евенко.

Как отметили в "Энергоатоме", первые ядерные отходы прибудут в хранилище через несколько месяцев, когда объект получит разрешение от Государственной инспекции ядерного регулирования.

До этого Украина регулярно вывозила отходы с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС в РФ. Проблема хранения такого топлива на Украине встала остро после разрыва экономических отношений с РФ. В 2012 году было решено построить централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Справочно.

Взрыв в апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС - тогда еще советской - считается крупнейшей ядерной катастрофой за всю историю. После разрушения четвертого блока АЭС в атмосферу было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В течение первых трех месяцев после катастрофы от лучевой болезни погиб 31 человек, но последствия излучения, по разным оценкам, затронули сотни тысяч людей. Десятки тысяч жителей территорий, расположенных в радиусе 30 километров от места аварии, были переселены в другие районы.

В 2016 году над разрушенным реактором возвели стометровый стальной саркофаг, призванный заменить пришедшую в негодность бетонную конструкцию, которая была построена ликвидаторами аварии в 1986 году.

Как сообщалось, Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения".

Ранее, в апреле 2020-го в Чернобыльской зоне горели торфяники.

Энергоатом Чернобыль радиация День независимости хранилище

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