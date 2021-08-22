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22 серпня 2021, 12:45 13

Енергоблок №4 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми на ремонт

22 серпня 2021, 12:45 13
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Фото з відкритих джерел
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22 серпня об 11:07 енергоблок №4 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми і виведено у середній планово-запобіжний ремонт

Про це повідомляє пресслужба ЗАЕС, передає RegioNews.

Наразі в роботі перебувають три енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2860 МВт. На енергоблоці №5 триває 114 доба планового середнього ремонту, а на енергоблоці №6 триває 127 доба планового капітального ремонту.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону, - повідомляє пресслужба.

Як повідомлялося, 20 серпня Запорізька АЕС розпочала виробництво медичного кисню: відвантажено першу партію.

Також два блоки АЕС – Хмельницької та Запорізької – підключили до мережі після ремонту 21 серпня.

АЕС Запоріжжя ремонт відключення радіація

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