У Києві палає Троєщинський ринок

16 серпня 2021

Загибель Павлова: що це було та які наслідки отримають Вілкул, Кривий Ріг і ОПЗЖ

Смерть міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова перевертає з ніг на голову ситуацію в місті та створює несподівані шанси (або проблеми) кільком ключовим для цього регіону політичним гравцям