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16 серпня 2021, 18:37 531

У Києві палає Троєщинський ринок

16 серпня 2021, 18:37 531
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Фото з відкритих джерел
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На Троєщинському ринку в Деснянському районі столиці почалася пожежа

Відео з місця подій опублікував "Київ оперативний", пише RegioNews.

На кадрах можна бачити, що вогонь охопив один з наметів, над ринком піднявся густий дим.

Існує серйозна загроза подальшого поширення вогню. На місце інциденту викликали пожежників.

Нагадаємо, нещодавно у Києві біля Південного мосту виникла масштабна пожежа, яка перекинулася на гаражі з авто.

Україна Київ пожежа Троєщина Столиця

 
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