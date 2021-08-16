У Києві палає Троєщинський ринок
На Троєщинському ринку в Деснянському районі столиці почалася пожежа
Відео з місця подій опублікував "Київ оперативний", пише RegioNews.
На кадрах можна бачити, що вогонь охопив один з наметів, над ринком піднявся густий дим.
Існує серйозна загроза подальшого поширення вогню. На місце інциденту викликали пожежників.
Нагадаємо, нещодавно у Києві біля Південного мосту виникла масштабна пожежа, яка перекинулася на гаражі з авто.
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