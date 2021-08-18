На Прикарпатті палала Бурштинська ТЕС
На Бурштинській ТЕС ввечері 18 серпня сталася пожежа
Як повідомили у пресцентрі управління ДСНС в Івано-Франківській області, загорівся маслобак в котлотурбінному цеху станції, пише RegioNews.
Інформація щодо загоряння надійшла до ДСНС о 16:51. На місце пожежі висунулися чергові розрахунки з міст Рогатин, Галич.
В результаті спалаху пошкоджена система пожежогасіння. Причини загоряння встановлюються.
Нагадаємо, днями у Києві палав Троєщинський ринок. Вогонь охопив один з наметів, над ринком піднявся густий дим.
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