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18 серпня 2021, 18:37 11

На Прикарпатті палала Бурштинська ТЕС

18 серпня 2021, 18:37 11
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Фото: ДСНС
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На Бурштинській ТЕС ввечері 18 серпня сталася пожежа

Як повідомили у пресцентрі управління ДСНС в Івано-Франківській області, загорівся маслобак в котлотурбінному цеху станції, пише RegioNews.

Інформація щодо загоряння надійшла до ДСНС о 16:51. На місце пожежі висунулися чергові розрахунки з міст Рогатин, Галич.

В результаті спалаху пошкоджена система пожежогасіння. Причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, днями у Києві палав Троєщинський ринок. Вогонь охопив один з наметів, над ринком піднявся густий дим.

Україна пожежа інцидент НП ТЕЦ

 
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