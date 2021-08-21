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21 серпня 2021, 16:58 168

На Львівщині згоріла вантажівка

21 серпня 2021, 16:58 168
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Фото: ДСНС
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У Львівській області у селі Давидів 20 серпня згоріла вантажівка VOLVO FH 12 з напівпричепом

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Вогонь знищив вантажівку й тент на напівпричепі на площі п'ять квадратних метрів.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, що нещодавно у центрі Києва біля офісу "Нафтогазу" згорів Mersedes. У корпорації повідомили, що машина не належить компанії або її співробітникам.

Україна Львів пожежа ДСНС Львівська область

 
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