На Львівщині згоріла вантажівка

Фото: ДСНС

У Львівській області у селі Давидів 20 серпня згоріла вантажівка VOLVO FH 12 з напівпричепом

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Вогонь знищив вантажівку й тент на напівпричепі на площі п'ять квадратних метрів.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, що нещодавно у центрі Києва біля офісу "Нафтогазу" згорів Mersedes. У корпорації повідомили, що машина не належить компанії або її співробітникам.