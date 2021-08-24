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24 августа 2021, 12:13 118

Утром горел коммунальный рынок в Харькове

24 августа 2021, 12:13 118
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Фото Суспильне
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На Коммунальном рынке на проспекте Героев Сталинграда в Харькове 24 августа возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Пресс-секретарь спасателей Инна Шукшина рассказала, что вызов о возгорании в магазине спасатели получили в 10: 53.

По прибытию спасателей стало известно, что возгорание возникло в одном из торговых павильонов, где находится магазин косметики "Prostor". Горели косметические товары, бытовая химия и конструктивные элементы магазина на общей площади 200 кв. м, - сообщили в пресс-службе спасателей Харьковщины.

Площадь пожара составляет 200 кв. м. В 11:07 огонь локализовали, на месте работают шесть подразделении. Причины пожара устанавливают.

Как сообщалось, 20 августа в Харькове произошел пожар на железнодорожном вокзале.

16 августа в Киеве пылал Троещинский рынок.

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