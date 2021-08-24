Через негоду на заході України знеструмлено 93 населених пункти
В результаті погіршення погоди на заході України знеструмлено 93 населених пункти, переважно у Львівській області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що станом на 07:00 в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти в 2 областях (Львівська - 80 і Закарпатська - 13).
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Як повідомлялося, 19 серпня розгулялался стихія у Дніпрі: місто накрила злива з градом.
Раніше, 17 серпня на Хмельниччині рятувальники 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків потужної зливи.
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