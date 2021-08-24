Через негоду на заході України знеструмлено 93 населених пункти

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В результаті погіршення погоди на заході України знеструмлено 93 населених пункти, переважно у Львівській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на 07:00 в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти в 2 областях (Львівська - 80 і Закарпатська - 13).

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Як повідомлялося, 19 серпня розгулялался стихія у Дніпрі: місто накрила злива з градом.

Раніше, 17 серпня на Хмельниччині рятувальники 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків потужної зливи.