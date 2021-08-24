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24 серпня 2021, 10:56 929

Помер колишній голова КМДА і нардеп попередніх скликань Володимир Бондаренко

24 серпня 2021, 10:56 929
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Фото з відкритих джерел
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Народний депутат Верховної Ради II-IV та VI-VII скликань (1996-2006, 2007-2014 рр.), екс-голова Київської міської державної адміністрації (2014 року), керівник київської міської організації партії "Батьківщина" Володимир Бондаренко помер у вівторок на 69-му році життя

Про це написала депутат фракції "Батьківщина" у Київській міській раді Тетяна Меліхова у Facebook, передає RegioNews.

Пішла з життя близька мені людина - Володимир Дмитрович Бондаренко... Надійний друг, гарний сім'янин. Співчуваю родині... Нехай земля буде пухом, - написала Меліхова.

Бондаренко народився в 1952 році в Чернігівській області, працював учителем. З 1986 року був заступником, а з 1990-го - головою виконкому Ленінградської райради Києва, у 1991 році став начальником управління - заступником голови Київської міськадміністрації. У 1996 році був заступником міністра - керівником справами Міністерства юстиції України. У 2014 році балотувався на посаду мера Києва.

За час роботи у Верховній Раді підготував 141 законопроект. Займався меценатством, створив музей "Українське село" під Києвом.

Як повідомлялося, 10 серпня помер ексдепутат ВР Підлесецький.

Раніше, 8 серпня помер директор Одеського художнього музею Ройтбурд.

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