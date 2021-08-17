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17 серпня 2021, 11:58 29

У Туреччині помер ексглава поліції Дніпропетровщини, - ЗМІ

17 серпня 2021, 11:58 29
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Фото з відкритих джерел
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У Туреччині під час відпочинку помер ексглава поліції Дніпропетровщини генерал Віталій Глуховеря

Про це пише RegioNews з посиланням на Obozrevatel.

З 1998 по 2003 роки він керував міліцією Дніпропетровської області.

Повідомляється, що у нього відірвався тромб. Смерть наступила рано вранці у вівторок. Також немає даних, з ким відпочивав в Туреччині генерал 17 серпня.

Нагадаємо, минулого тижня помер народний депутат восьмого скликання Лев Підлесецький.

Україна смерть поліція Туреччина Нацполіція

 
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