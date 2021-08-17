У Туреччині помер ексглава поліції Дніпропетровщини, - ЗМІ
У Туреччині під час відпочинку помер ексглава поліції Дніпропетровщини генерал Віталій Глуховеря
Про це пише RegioNews з посиланням на Obozrevatel.
З 1998 по 2003 роки він керував міліцією Дніпропетровської області.
Повідомляється, що у нього відірвався тромб. Смерть наступила рано вранці у вівторок. Також немає даних, з ким відпочивав в Туреччині генерал 17 серпня.
Нагадаємо, минулого тижня помер народний депутат восьмого скликання Лев Підлесецький.
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