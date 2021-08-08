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08 серпня 2021, 10:36 38

Помер директор Одеського художнього музею Ройтбурд

08 серпня 2021, 10:36 38
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Фото з відкритих джерел
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Помер відомий український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд

Як пише RegioNews, сумну звістку повідомив в Facebook співробітник музею Кирило Ліпатов, але потім видалив пост. Цю ж інформацію повідомляє український режисер Олег Сенцов.

Про причини, з яких митець пішов із життя, поки нічого невідомо.

За даними українських ЗМІ, Ройтбурд тривалий час хворів. Український художник пішов із життя у віці 59 років.

Дата прощання із керівником Одеського художнього музею наразі невідома.

Нагадаємо, що у 2020 році Ройтбурд йшов на вибори в Одеську облраду від партії "Європейська солідарність".

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