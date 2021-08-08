Помер директор Одеського художнього музею Ройтбурд
Помер відомий український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Як пише RegioNews, сумну звістку повідомив в Facebook співробітник музею Кирило Ліпатов, але потім видалив пост. Цю ж інформацію повідомляє український режисер Олег Сенцов.
Про причини, з яких митець пішов із життя, поки нічого невідомо.
За даними українських ЗМІ, Ройтбурд тривалий час хворів. Український художник пішов із життя у віці 59 років.
Дата прощання із керівником Одеського художнього музею наразі невідома.
Нагадаємо, що у 2020 році Ройтбурд йшов на вибори в Одеську облраду від партії "Європейська солідарність".
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?