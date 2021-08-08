Помер директор Одеського художнього музею Ройтбурд

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Як пише RegioNews, сумну звістку повідомив в Facebook співробітник музею Кирило Ліпатов, але потім видалив пост. Цю ж інформацію повідомляє український режисер Олег Сенцов.

Про причини, з яких митець пішов із життя, поки нічого невідомо.

За даними українських ЗМІ, Ройтбурд тривалий час хворів. Український художник пішов із життя у віці 59 років.

Дата прощання із керівником Одеського художнього музею наразі невідома.

Нагадаємо, що у 2020 році Ройтбурд йшов на вибори в Одеську облраду від партії "Європейська солідарність".