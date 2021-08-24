Умер бывший глава КГГА и нардеп предыдущих созывов Владимир Бондаренко

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Народный депутат Верховной Рады II-IV и VI-VII созывов (1996-2006, 2007-2014 гг.), экс-председатель Киевской городской государственной администрации (2014 года), руководитель киевской городской организации партии "Батькивщина" Владимир Бондаренко скончался во вторник на 69-м году жизни

Об этом написала депутат фракции "Батькивщина" в Киевском городском совете Татьяна Мелихова в Facebook, передает RegioNews.

Ушел из жизни близкий мне человек - Владимир Дмитриевич Бондаренко... Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье... Пусть земля будет пухом, - написала Мелихова.

Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области, работал учителем. С 1986 года был заместителем, а с 1990-го - председателем исполкома Ленинградского райсовета Киева, в 1991 году стал начальником управления - заместителем главы Киевской горадминистрации. В 1996 году был заместителем министра - руководителем делами Министерства юстиции Украины. В 2014 году баллотировался на пост мэра Киева.

За время работы в Верховной Раде подготовил 141 законопроект. Занимался меценатством, создал музей "Украинское село" под Киевом.

Как сообщалось, 10 августа умер экс-депутат ВР Подлесецкий.

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