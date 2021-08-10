Помер ексдепутат ВР Підлесецький

FB Андрія Садового

.Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook мера Львова Андрія Садового

"З сумом повідомляю, що внаслідок важкої хвороби відійшов у вічність Левко Підлісецький, мій товариш, колега та побратим. Щирі співчуття родині та близьким. Вічная пам‘ять!", - написав Садовий

Лев Підлісецький — львівський підприємець, політик, колишній депутат Верховної Ради України від Об'єднання "Самопоміч" (2014-2019 рр.).

До обрання у ВР очолював енергетичні підприємства – "Галенергобудпром" та "Південьзахіделектромережбуд". Лев Підлісецький входив до складу наглядової ради "Укренерго". У 2009 році створив екскурсійні тури на "Чудо-бусі". Був ініціатором створення та президентом Львівського туристичного альянсу у 2013 році.

У нього залишилися дружина та три доньки.