У чотирьох областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Станом на 22 серпня в кількох областях України спостерігається пожежна небезпека
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
22 серпня в Тернопільській, Полтавській, Київській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Також рятувальники повідомили про те, що вже зафіксовані випадки спричинених сухою та посушливою погодою займань на полях, де триває збір врожаю.
Як повідомлялося, на Миколаївщині пенсіонерка влаштувала пожежу під час спалювання сміття.
Раніше на Луганщині горіли поля.
На Львівщині згоріла вантажівкаВсі новини »
21 серпня 2021, 16:58У Харкові сталася пожежа на залізничному вокзалі
21 серпня 2021, 14:48У столиці вночі сталася пожежа в багатоповерхівці
21 серпня 2021, 12:14
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА