У чотирьох областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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Станом на 22 серпня в кількох областях України спостерігається пожежна небезпека

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

22 серпня в Тернопільській, Полтавській, Київській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також рятувальники повідомили про те, що вже зафіксовані випадки спричинених сухою та посушливою погодою займань на полях, де триває збір врожаю.

Як повідомлялося, на Миколаївщині пенсіонерка влаштувала пожежу під час спалювання сміття.

Раніше на Луганщині горіли поля.