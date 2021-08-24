Из-за непогоды на западе Украины обесточены 93 населенных пункта

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В результате ухудшения погоды на западе Украины обесточены 93 населенных пункта, преимущественно во Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на 07:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 2 областях (Львовская - 80 и Закарпатская - 13).

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Как сообщалось, 19 августа разгулялась стихия в Днепре: город накрыл ливень с градом.

Ранее, 17 августа на Хмельнитчине спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий мощного ливня.