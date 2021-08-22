В четырех областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
По состоянию на 22 августа в нескольких областях Украины наблюдается пожарная опасность
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
22 августа в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также спасатели сообщили о том, что уже зафиксированы случаи вызванных сухой и засушливой погодой возгораний на полях, где идет сбор урожая.
Как сообщалось, на Николаевщине пенсионерка устроила пожар во время сжигания мусора.
Раньше на Луганщине горели поля.
На Львовщине сгорел грузовикВсе новости »
21 августа 2021, 16:58В Харькове произошел пожар на железнодорожном вокзале
21 августа 2021, 14:48В столице ночью произошел пожар во многоэтажке
21 августа 2021, 12:14
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА