В четырех областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

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По состоянию на 22 августа в нескольких областях Украины наблюдается пожарная опасность

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

22 августа в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также спасатели сообщили о том, что уже зафиксированы случаи вызванных сухой и засушливой погодой возгораний на полях, где идет сбор урожая.

Как сообщалось, на Николаевщине пенсионерка устроила пожар во время сжигания мусора.

Раньше на Луганщине горели поля.