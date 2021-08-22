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22 августа 2021, 11:24 106

В четырех областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

22 августа 2021, 11:24 106
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Фото из открытых источников
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По состоянию на 22 августа в нескольких областях Украины наблюдается пожарная опасность

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

22 августа в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также спасатели сообщили о том, что уже зафиксированы случаи вызванных сухой и засушливой погодой возгораний на полях, где идет сбор урожая.

Как сообщалось, на Николаевщине пенсионерка устроила пожар во время сжигания мусора.

Раньше на Луганщине горели поля.

опасность пожар огонь ГСЧС гидрометцентр

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