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14 серпня 2021, 17:12 241

На Миколаївщині пенсіонерка влаштувала пожежу під час спалювання сміття

14 серпня 2021, 17:12 241
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Фото: ДСНС
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У селі Прибужжя Миколаївській області 63-річна жінка спалювала сміття у дворі, але вогонь перекинувся на сухостій, внаслідок чого, вона отримала значні опіки тіла

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Миколаївської області.

Громадянка 1958 р. н. спалювала сміття та вогонь перекинувся на сухостій, внаслідок чого жінка отримала значні опіки тіла та дихальних шляхів", - йдеться у повідомленні.

Постраждалу госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Пожежу загасили місцеві мешканці власними силами. Підрозділи ДСНС не залучались.

Нагадаємо, на 15 серпня в Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він торкнеться половини областей.

пожежа ДСНС медики ушпиталення Миколаївська область

 
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