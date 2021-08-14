На Миколаївщині пенсіонерка влаштувала пожежу під час спалювання сміття
У селі Прибужжя Миколаївській області 63-річна жінка спалювала сміття у дворі, але вогонь перекинувся на сухостій, внаслідок чого, вона отримала значні опіки тіла
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Миколаївської області.
Громадянка 1958 р. н. спалювала сміття та вогонь перекинувся на сухостій, внаслідок чого жінка отримала значні опіки тіла та дихальних шляхів", - йдеться у повідомленні.
Постраждалу госпіталізували до лікарні у важкому стані.
Пожежу загасили місцеві мешканці власними силами. Підрозділи ДСНС не залучались.
Нагадаємо, на 15 серпня в Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він торкнеться половини областей.
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