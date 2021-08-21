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21 серпня 2021, 12:14 240

У столиці вночі сталася пожежа в багатоповерхівці

21 серпня 2021, 12:14 240
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Фото: ДСНС
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У Києві о 05:47 у Голосіївському районі по вулиці Васильківська, 47 виникла пожежа у багатоповерхівці

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Загорілася покрівля покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку на площі близько 600 м кв.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Жителів будинку евакуювали.

О 07:33 пожежу вдалося локалізувати.

Нагадаємо, нещодавно на Троєщинському ринку в Деснянському районі столиці сталася пожежа.

Україна Київ пожежа ДСНС Столиця

 
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