Слідчу поліції Києва спіймали при отриманні хабаря

Фото: Facebook

У Києві було затримано слідчу, яка за 60 тисяч гривень пообіцяла чоловіку вжити заходів щодо уникнення ним кримінальної відповідальності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, співробітниця поліції пообіцяла громадянину за 60 000 гривень вжити заходів щодо незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, допомогти у поверненні раніше вилученого майна та взагалі уникнути кримінальної відповідальності.

Під час передачі 60 тис. гривень поліцейську затримали. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Черкаській області затримали за підозрою у хабарництві одного з керівників державного підприємства.