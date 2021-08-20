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20 серпня 2021, 14:22 1559

Слідчу поліції Києва спіймали при отриманні хабаря

20 серпня 2021, 14:22 1559
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Фото: Facebook
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У Києві було затримано слідчу, яка за 60 тисяч гривень пообіцяла чоловіку вжити заходів щодо уникнення ним кримінальної відповідальності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, співробітниця поліції пообіцяла громадянину за 60 000 гривень вжити заходів щодо незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, допомогти у поверненні раніше вилученого майна та взагалі уникнути кримінальної відповідальності.

Під час передачі 60 тис. гривень поліцейську затримали. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Черкаській області затримали за підозрою у хабарництві одного з керівників державного підприємства.

суд хабар гроші поліція правоохоронці

 
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