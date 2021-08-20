12:31  20 серпня
У Чернівецькій області 20 осіб після святкування весілля потрапили до лікарні з COVID-19
14:24  20 серпня
Кличка викликали на засідання РНБО, але він не прийде
08:09  20 серпня
Доба в ООС: зафіксовано дев'ять порушень, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2021, 12:39 277

СБУ викрила групу осіб, які пропонували хабар за "кришування" контрабанди з ОРДЛО

20 серпня 2021, 12:39 277
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність групи осіб, які займалися контрабандою з ОРДЛО та пропонували співробітнику служби "кришувати" їхні дії

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними правоохоронців, співробітнику служби пропонували "винагороду" у розмірі $5 тис за сприяння у безпечному переміщенні товарів з ОРДЛО до підконтрольної уряду території Донецької області.

Мова йшла про 400 ящиків продукції, яку виготовили на тимчасово окупованій території. Вартість такої партії на чорному ринку становить майже 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контрабанду хотіли переправити через акваторію Азовського моря.

Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.

Нагадаємо, що 29 липня в Україні блокували масштабну контрабанду ліків.

ОРДЛО Донбас СБУ контрабанда товари

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua