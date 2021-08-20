СБУ викрила групу осіб, які пропонували хабар за "кришування" контрабанди з ОРДЛО

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність групи осіб, які займалися контрабандою з ОРДЛО та пропонували співробітнику служби "кришувати" їхні дії

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними правоохоронців, співробітнику служби пропонували "винагороду" у розмірі $5 тис за сприяння у безпечному переміщенні товарів з ОРДЛО до підконтрольної уряду території Донецької області.

Мова йшла про 400 ящиків продукції, яку виготовили на тимчасово окупованій території. Вартість такої партії на чорному ринку становить майже 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контрабанду хотіли переправити через акваторію Азовського моря.

Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.

Нагадаємо, що 29 липня в Україні блокували масштабну контрабанду ліків.