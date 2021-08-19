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19 серпня 2021, 14:13 762

На Буковині посадовець ОТГ попався на хабарі

19 серпня 2021, 14:13 762
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Фото: Нацполіція
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Поліцейські Буковини затримали посадовця однієї з об’єднаних територіальних громад під час одержання ним частини неправомірної вигоди за "вирішення" земельних питань

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, слідчі обласної поліції затримали керівника одного з відділів ОТГ під час одержання ним частини неправомірної вигоди - 2000 доларів. Раніше було задокументовано одержання ним ще 5 000 гривень як "завдатку".

Загалом "вирішення питання" щодо узаконення земельної ділянки та самовільно збудованого приміщення на ній посадовець оцінив у 3000 доларів", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині за мільйон намагалася підкупити поліцейського.

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