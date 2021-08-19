На Одещині затримали чиновника, який вимагав "відкати" за премії військовим
Правоохоронці викрили та затримали в Одеській області чиновника, який вимагав від учасників операції Об'єднаних сил 50% "відкату" за премії
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У підпорядкуванні "ділка" перебувало майже 500 осіб. 95% з них постійно їздять на ротацію в зону ООС. Тож, за попередніми даними, схема приносила додатковий "дохід" у щонайменше 70 тис. грн щомісяця”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що затриманий вимагав половину від суми премії за отримання максимальної надбавки. До участі у схемі чоловік залучив чотирьох спільників, які збирали кошти безпосередньо після отримання військовослужбовцями грошового забезпечення.
Одного з офіцерів-посередників правоохоронці затримали під час отримання грошей від військовослужбовця.
Нагадаємо, раніше в Одесі спіймали посадовця Мін'юсту на систематичному одержанні хабарів.