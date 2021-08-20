17:58  20 августа
В Днепре мужчина на дверях апелляционного суда повесил фейковое объявление о карантине
17:19  20 августа
В курортной Кирилловке запретили отдыхающим вытаскивать медуз на берег
17:42  20 августа
В зоне ООС вновь затишье: c начала суток ни одного нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
20 августа 2021, 16:58 114

На Львовщине задержали на взятке бывшую чиновницу ГАСИ

20 августа 2021, 16:58 114
Читайте також українською мовою
Фото СБУ
Читайте також
українською мовою

Бывшую сотрудницу Государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения $20 тыс. неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области, передает RegioNews.

Совместно с руководящим звеном ГАСИ она организовала схему получения взяток. Женщина выступала посредницей в решении вопроса о предоставлении разрешения на начало строительных работ. Такие услуги она оценила в 24 тысячи долларов США, - указано в сообщении.

Женщину задержали при получении второй части взятки в размере $20 тыс.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Устанавливают также причастность к противоправной схеме должностных лиц Департамента ГАСИ во Львовской области.

Как сообщалось сегодня, следователя полиции Киева поймали при получении взятки. За 60 тысяч гривен она пообещала мужчине принять меры по избежанию им уголовной ответственности.

Также СБУ разоблачила группу лиц, которые предлагали взятку за "крышевание" контрабанды из ОРДЛО.

взятка ГАСИ Чиновник СБУ Львовская область

На Буковине чиновник ОТГ попался на взятке
19 августа 2021, 14:13
В Одесской области задержали чиновника, который требовал "откаты" за премии военным
19 августа 2021, 09:26
В Одессе на взятке поймали начальника экоинспекции и основателя ГО
18 августа 2021, 18:21
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua