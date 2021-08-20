На Львовщине задержали на взятке бывшую чиновницу ГАСИ

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Бывшую сотрудницу Государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения $20 тыс. неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области, передает RegioNews.

Совместно с руководящим звеном ГАСИ она организовала схему получения взяток. Женщина выступала посредницей в решении вопроса о предоставлении разрешения на начало строительных работ. Такие услуги она оценила в 24 тысячи долларов США, - указано в сообщении.

Женщину задержали при получении второй части взятки в размере $20 тыс.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Устанавливают также причастность к противоправной схеме должностных лиц Департамента ГАСИ во Львовской области.

Как сообщалось сегодня, следователя полиции Киева поймали при получении взятки. За 60 тысяч гривен она пообещала мужчине принять меры по избежанию им уголовной ответственности.