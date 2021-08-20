12:14  19 серпня
Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося
08:29  20 серпня
Мільйони збитків: слідчі оголосили про нові підозри після обшуків у структурах КМДА
08:09  20 серпня
Доба в ООС: зафіксовано дев'ять порушень, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2021, 09:00 90

COVID в Україні: за добу виявили 1600 випадків зараження

20 серпня 2021, 09:00 90
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 19 серпня виявили 1600 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 222 нових випадки, "лідерами" по захворюваності є Одеська (109), Донецька (108), Запорізька (97) і Харківська (86) області.

Всього за добу госпіталізували 597 осіб, 26 хворих померли, одужали 882 людини. Серед захворілих за добу - 112 дітей та 46 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 23 478 осіб, методом ІФА - 6 454 особи, експрес-тестами - 19 010 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли у 2 271 826 осіб, з них одужали 2 200 000 осіб, 53 394 хворих померли.

Нагадаємо, раніше в Україні коронавірусом захворіли понад 1500 осіб.

коронавірус пандемія вірус хвороба МОЗ діти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram