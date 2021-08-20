COVID в Україні: за добу виявили 1600 випадків зараження

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 19 серпня виявили 1600 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 222 нових випадки, "лідерами" по захворюваності є Одеська (109), Донецька (108), Запорізька (97) і Харківська (86) області.

Всього за добу госпіталізували 597 осіб, 26 хворих померли, одужали 882 людини. Серед захворілих за добу - 112 дітей та 46 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 23 478 осіб, методом ІФА - 6 454 особи, експрес-тестами - 19 010 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли у 2 271 826 осіб, з них одужали 2 200 000 осіб, 53 394 хворих померли.

Нагадаємо, раніше в Україні коронавірусом захворіли понад 1500 осіб.