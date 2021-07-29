У Львові видавали фальшиві COVID-довідки про відсутність хвороби
Правоохоронці виявили "фахівців", які виготовляли фальшиві довідки з негативним результатом на вірусне захворювання COVID для відпочинку за кордоном. Довідки пред’являли працівникам прикордонної служби
Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.
До оборудок із фальшивими довідками виявилася причетна група осіб, серед яких - працівники однієї з медичних установ та певних туристичних фірм", - йдеться у повідомленні.
Довідки виготовляли без проведення будь-яких лабораторних досліджень. Замовлення обходилося клієнтам у 800-900 гривень.
Правоохоронці встановили, що спільники встигли виготовити майже 2 000 фальшивих ПЛР-тестів.
Слідчі оголосили підозру двом чоловікам, 23 та 36 років, а також 21-річній мешканці Львова.
Нагадаємо, що 22 липня у турфірмах Києва викрили схему фальсифікації результатів COVID-тестів