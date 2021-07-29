08:56  29 липня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 800 нових випадків
10:24  29 липня
У Києві в торговому центрі стався вибух
08:11  29 липня
Обстріли з мінометів та гранатометів: на Донбасі зафіксували 13 порушень з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
29 липня 2021, 10:14 537

У Львові видавали фальшиві COVID-довідки про відсутність хвороби

29 липня 2021, 10:14 537
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці виявили "фахівців", які виготовляли фальшиві довідки з негативним результатом на вірусне захворювання COVID для відпочинку за кордоном. Довідки пред’являли працівникам прикордонної служби

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

До оборудок із фальшивими довідками виявилася причетна група осіб, серед яких - працівники однієї з медичних установ та певних туристичних фірм", - йдеться у повідомленні.

Довідки виготовляли без проведення будь-яких лабораторних досліджень. Замовлення обходилося клієнтам у 800-900 гривень.

Правоохоронці встановили, що спільники встигли виготовити майже 2 000 фальшивих ПЛР-тестів.

Слідчі оголосили підозру двом чоловікам, 23 та 36 років, а також 21-річній мешканці Львова.

Нагадаємо, що 22 липня у турфірмах Києва викрили схему фальсифікації результатів COVID-тестів

медики тести довідка фальсифікації документ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua