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20 серпня 2021, 09:42 48

В Україні вакцинували від COVID ще 129 тисяч осіб

20 серпня 2021, 09:42 48
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу вакциновано проти COVID 129 027 осіб. Одну дозу отримали 57 497 осіб, повністю імунізовані - 71 530 осіб

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, протягом доби працювали: 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів щеплення, 326 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 4 971 752 особи, з них отримали одну дозу - 4 971 750 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 980 278 осіб. Всього проведено 7 952 028 щеплень.

Нагадавши, Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта".

коронавірус МОЗ пандемія вірус хвороба вакцинація

 
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