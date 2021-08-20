В Україні вакцинували від COVID ще 129 тисяч осіб
В Україні за минулу добу вакциновано проти COVID 129 027 осіб. Одну дозу отримали 57 497 осіб, повністю імунізовані - 71 530 осіб
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні МОЗ.
Так, протягом доби працювали: 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів щеплення, 326 центрів вакцинації.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 4 971 752 особи, з них отримали одну дозу - 4 971 750 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 980 278 осіб. Всього проведено 7 952 028 щеплень.
Нагадавши, Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта".
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