Епідпоказники однієї області не відповідають "зеленій" зоні карантину
Станом на сьогодні, 20 серпня, в одному з регіонів спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом
Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, показники динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 перевищені у Чернівецькій області.
За останніми даними, в цьому регіоні показник становить 87,5%, хоча ще вчора був в межах 75,7%.
Однак у Рівненській області, де тривалий час зберігалася висока динаміка COVID-госпіталізацій, ситуація покращилася і наразі цей показник зупинився на позначці 45%.
Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна становити не більш ніж 50%.
Нагадаємо, що минулої доби показники двох областей не відповідали "зеленій" зоні карантину.