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20 серпня 2021, 10:08 627

Епідпоказники однієї області не відповідають "зеленій" зоні карантину

20 серпня 2021, 10:08 627
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Фото з відкритих джерел
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Станом на сьогодні, 20 серпня, в одному з регіонів спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, показники динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 перевищені у Чернівецькій області.

За останніми даними, в цьому регіоні показник становить 87,5%, хоча ще вчора був в межах 75,7%.

Однак у Рівненській області, де тривалий час зберігалася висока динаміка COVID-госпіталізацій, ситуація покращилася і наразі цей показник зупинився на позначці 45%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна становити не більш ніж 50%.

Нагадаємо, що минулої доби показники двох областей не відповідали "зеленій" зоні карантину.

коронавірус Україна карантин МОЗ зона

 
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