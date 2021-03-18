У Києві викрили продавців фальшивих довідок про негативний тест на COVID-19

Ціна стартувала від 900 грн

Ціна стартувала від 900 грн

Фото Нацполіції

Працівників столичної приватної лабораторії викрили на продажі довідок про негативний тест на COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням Київську міську прокуратуру.

У Києві незаконно виготовляли фейкові довідки про негативний тест на COVID-19, ціна стартувала від 900 грн. До схеми причетні працівники приватної лабораторії.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито осіб, які займалися виготовленням та збутом підроблених довідок про негативний тест на COVID-19 без проходження відповідних досліджень, - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування, як вказали у прокуратурі, встановлено, що до схеми причетні двоє киян.

При цьому у поліції вказують, що встановлено, що "до організації схеми причетні працівники приватної лабораторії та мешканець Києва, який займався розповсюдженням готових довідок".

За даними прокуратури, один з причетних до схеми киян підшуковував осіб, які планували поїздку за кордон, та пропонував їм отримати довідку з негативним результатом тесту на COVID-19 без проходження обстеження. За даними поліції, видавалися як сертифікати для виїзду громадян за кордон, так і довідки, що могли бути використані за місцем вимоги.

У разі успішних домовленостей спільник, який працює у одній із приватних столичних лабораторій, виготовляв довідку без проведення тестування, - вказали у прокуратурі.

У поліції додали, що встановлені факти фальсифікації результатів аналізів пацієнтів із негативного на позитивний.

За даними поліції, вартість однієї довідки становила від 900 до 1800 гривень - залежно від терміну "виконання".

За попередніми даними, які наводить прокуратура, з лютого по березень поточного року учасникам групи вдалося реалізувати близько 80 фальсифікованих лікарських довідок. За даними поліції, на суму понад 135 тис. грн.

Під час обшуку у лабораторії та за місцем мешкання зловмисників, як зазначили у прокуратурі, правоохоронці вилучили бланки сертифікатів та довідок з печатками лабораторії, печатки, грошові кошти у сумі близько 500 тис. гривень, чорнові записи, а також інші речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення. Обшуки провели 17 березня, вказали у поліції.

Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз щодо вилучених доказів.

Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Викрито незаконну діяльність з виготовлення фейкових довідок про негативний тест на COVID-19 За процесуального... Posted by Київська міська прокуратура on Thursday, March 18, 2021

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