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18 серпня 2021, 18:54 164

В Україні на завтра знову оголосили штормове попередження

18 серпня 2021, 18:54 164
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Фото з відкритих джерел
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У центрі, на півдні та сході України у четвер, 19 серпня, очікуються грози, град і шквали 15-20 м/с

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

19 серпня у центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, вночі у центральних та південних областях місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий), - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, учора на Хмельниччині рятувальники 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків потужної зливи.

Також учора Буковиною пройшов руйнівний буревій, повалив сотні дерев на автомобільних трасах.

негода Дощі гроза штормове попередження ДСНС

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