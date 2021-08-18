В Україні на завтра знову оголосили штормове попередження
У центрі, на півдні та сході України у четвер, 19 серпня, очікуються грози, град і шквали 15-20 м/с
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.
19 серпня у центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, вночі у центральних та південних областях місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий), - ідеться у повідомленні.
Як повідомлялося, учора на Хмельниччині рятувальники 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків потужної зливи.
Також учора Буковиною пройшов руйнівний буревій, повалив сотні дерев на автомобільних трасах.
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