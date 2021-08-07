У Харкові випав рясний град
У двох районах Харкова 7 серпня випав рясний град, який пошкодив рослини
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, пише RegioNews.
Рясні опади пройшли ранком у районі Північної Салтівки та Великої Данилівки.
За інформацією синоптиків, потужні грози та великий град виникли під впливом циклону з центром над країнами Балтії.
Таким чином, надходження вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку дощових хмар та градових осередків по всій території Харківської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні очікуються грозові зливи та посилення вітру до 15-24 м/сек.
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