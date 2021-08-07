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07 серпня 2021, 16:46 293

У Харкові випав рясний град

07 серпня 2021, 16:46 293
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Рixabay
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У двох районах Харкова 7 серпня випав рясний град, який пошкодив рослини

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, пише RegioNews.

Рясні опади пройшли ранком у районі Північної Салтівки та Великої Данилівки.

За інформацією синоптиків, потужні грози та великий град виникли під впливом циклону з центром над країнами Балтії.

Таким чином, надходження вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку дощових хмар та градових осередків по всій території Харківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні очікуються грозові зливи та посилення вітру до 15-24 м/сек.

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