У Харкові випав рясний град

Рixabay

У двох районах Харкова 7 серпня випав рясний град, який пошкодив рослини

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, пише RegioNews.

Рясні опади пройшли ранком у районі Північної Салтівки та Великої Данилівки.

За інформацією синоптиків, потужні грози та великий град виникли під впливом циклону з центром над країнами Балтії.

Таким чином, надходження вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку дощових хмар та градових осередків по всій території Харківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні очікуються грозові зливи та посилення вітру до 15-24 м/сек.