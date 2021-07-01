Нацрада телерадіомовлення перевірить телеканал "Вінниччина", який ретранслював "Наш"

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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову безвиїзну перевірку регіонального телеканалу, який здійснює мовлення у Вінниці з логотипом "Вінниччина", через ретрансляцію програм телеканалу "НАШ", не передбачених умовами ліцензії

Про це повідомляється на сайті регулятора, передає RegioNews.

В День Конституції 28 червня програми виробництва компанії ТОВ "НАШ 365" становили понад вісім годин добового мовлення вінницького телеканалу.

Крім того, наголошується, що Нацрада порівняла ефіри обох телекомпаній за цей день і з’ясувала, що у День Конституції у різні часові проміжки протягом доби у регіонального телеканалу "Вінниччина" програми і передачі ТОВ "НАШ 365" транслювалися синхронно з їх показом в ефірі супутникового телеканалу "НАШ".

З огляду на те, що ретрансляція телепрограм ТОВ "НАШ 365" не передбачена ліцензією на мовлення ОА "Вінницька громадська ТРК "Вінниччина", Національна рада вирішила перевірити діяльність мовника на дотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення. Зокрема, перевірка стосуватиметься таких законодавчих норм: частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 та пункту а) частини першої статті 59 закону України "Про телебачення і радіомовлення, - йдеться в повідомленні.

Нацрада зазначає, що ліцензіат має надати Національній раді документи та матеріали, необхідні для проведення перевірки. Зокрема ті, що підтверджуватимуть спільне з ТОВ "НАШ 365" виробництво програми або виготовлення програм на замовлення, якщо такі документи є.

Для надання письмових пояснень та інших матеріалів, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії, ліцензіату надано час – до 20 липня 2021 року.

Як повідомлялося 17 червня, в Україні реформують Нацраду з питань телерадіомовлення: Рада схвалила закон. Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт №4107 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.