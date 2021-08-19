Нацсовет по телерадиовещанию решил инициировать лишение лицензии телеканала "НАШ"

Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания будет инициировать иск об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за разжигания в его эфире "религиозной вражды и распространения скрытых призывов к нетерпимости"

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято на заседании совета в четверг.

Регулятор на заседании рассмотрел результаты проверок телеканалов "НАШ" и "Макси-ТВ" за трансляцию 4 мая 2021 года с повтором 5 мая передачи "Марафон" с участием Петра Симоненко, где содержались высказывания, имеющие признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителям и верующим. Телеканал " НАШ "получит иск об аннулировании лицензии, а на" Макси-ТВ " будет наложен штраф более 100 тыс. грн, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ближайшее время также будут проведены внеочередные проверки указанных телеканалов из-за распространения в их эфирах языка вражды.

Мониторинг нацсовета зафиксировал в эфире телеканала "НАШ" трансляцию передачи "Важное" (прямая трансляция 28.07.2021 в промежутке времени между 18:02 и 21:06, с многочисленными повторами 29 июля - 2 августа). Ее тема касалась установления мира на территории Украины. Передача состояла из двух частей: ток-шоу в форме дебатов и интервью с участием народного депутата Украины V, VI и VII созывов Елены Бондаренко (ведущие передачи: Максим Назаров, Ангелина Пичик), - отмечают в Нацсовете.

Там отмечают, что в эти же дни на телеканале "Макси-ТВ" также транслировали эту передачу и ее повторы в то же время.

Имеем ситуацию, когда два лицензиата Национального совета, два юридических лица - ООО "НАШ 365" и ООО "Наша Прага" - транслируют те же передачи и программы в то же время, но отрицают ретрансляцию, - заявляют в регуляторе.

Там уточняют, что публичные высказывания Елены Бондаренко, распространенные телеканалами "НАШ" и "Макси-ТВ", содержат иррациональные утверждения о существовании признаков дискриминации русского языка в Украине.

В своих высказываниях Елена Бондаренко, используя украинофобскую лексику, утверждала, что агрессивные действия, "языковое насилие", "языковая дискриминация" и лишение прав одной части граждан Украины приписывается другой части граждан Украины, которые называются "украиноязычными насильниками". То есть преступные, неправовые, антисоциальные действия приписываются группе лиц по признаку владения и использования украинского языка. Ее высказывания имеют признаки разжигания национальной розни в отношении тех граждан, которые владеют и пользуются украинским языком, - отмечается в сообщении.

В регуляторе отмечают, что выражения Бондаренко содержат предвзятую, необъективную информацию, приписывание украиноязычным гражданам действий, направленных на лишение прав и дискриминацию граждан Украины, которые пользуются русским языком.

Во время прямой трансляции передачи 28 июля 2021 года ведущие не приняли никаких мер, чтобы прекратить правонарушения. Во время повторов так же беспрепятственно распространялись слова и выражения, имеющие признаки разжигания национальной розни. Передача "Важное" (в записи) повторялась семь раз с модерацией общего хронометража, однако фрагменты с высказываниями Елены Бондаренко транслировались без изменений и редакционной модерации, - сообщают в Нацсовете.

В связи с этим Национальный совет назначил обоим лицензиатам внеплановые безвыездные проверки.

Как сообщалось, 29 июля Нацсовет объявил предупреждение трем телеканалам. Основанием для решения Нацсовета о предупреждении трем телеканалам стали отсутствие вещания и несоблюдение программных концепций вещания и ненадлежащее информирование о каждой индивидуальной программе.

Также 16 августа по результатам мониторинга Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка выявлены нарушения закона о государственном языке семью телеканалами.