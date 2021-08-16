Виявлені порушення закону про державну мову сімома телеканалами, - мовний омбудсмен

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Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook, передає RegioNews.

Задля з’ясування, як реально виконується мовний закон телерадіоорганізаціями в частині обов'язковості демонстрування фільмів українською мовою, Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови 12 серпня 2021 року провів повторний моніторинг ефірного мовлення дев’яти телерадіоорганізацій в частині демонстрування фільмів (у тому числі, телевізійних серіалів та їх окремих серій).

За словами Кременя, серед них - шість телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, у діяльності яких за результатами попереднього моніторингу (16-17 липня) було виявлено порушення вимог частини шостої статті 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а також трьох телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, щодо яких на адресу Уповноваженого надійшли численні скарги громадян щодо показу фільмів та серіалів недержавною мовою.

Так, за результатами моніторингу були виявлені порушення закону про державну мову вже сімома телеканалами: "Інтер” - 5 порушень, "Україна” - 2 порушення, "Мега” - 2 порушення, "СТБ” - 2 порушення, "1+1” - 1 порушення, "2+2” - 1 порушення, "ICTV” - 1 порушення.

Телерадіоорганізації мали два роки на те, щоб підготуватися до цієї норми. Проте деякі з них вирішили, що можуть ігнорувати закон, мотивуючи це частковою втратою аудиторії. Зокрема, група "1+1 медіа" заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходитиме поступово, оскільки український дубляж нібито не до вподоби глядачам. Переконаний, що і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, як основний регулятор, і Рада національної безпеки і оборони України мають належним чином відреагувати на такі системні та демонстративні порушення, оскільки мова — це частина інформаційної політики і національної безпеки, - зазначив Кремінь.

Уповноважений нагадав про рішення Конституційного суду України 14 липня 2021 року, яким закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної” визнано конституційним.

Як повідомлялося 20 липня, згідно з моніторингом, шість загальнонаціональних телеканалів продовжують демонструвати фільми і серіали російською мовою.